"Je suis parti le cœur lourd" : Amando Lapage se confie sur sa situation à Anderlecht

Amando Lapage a quitté Anderlecht cet hiver pour rejoindre Westerlo, où il a signé un contrat de 4,5 saisons. Un départ que le fils de la légende des Diables Rouges, Paul Van Himst, aurait préféré éviter ?

C'était l'un des transferts marquants de notre championnat lors du dernier mercato hivernal. Personne ne s'attendait à un départ d'Amando Lapage d'Anderlecht.

Il avait fait ses débuts lors d'un match de Coupe contre Tubize. Un mois plus tard, David Hubert l’avait titularisé face au Club de Bruges, mais cela est resté sa seule apparition : "Je ne pense pas avoir fait grand-chose de mal, même si c'était peut-être un cadeau empoisonné", estime Lapage au Het Nieuwsblad.

"Le football tourne autour des résultats, et ce jour-là, ils n’étaient pas bons" (le Club de Bruges s'était imposé 0-3 sur le terrain d’Anderlecht). "Peut-être que ça a joué en ma défaveur par la suite. Je n’ai plus eu de nouvelle opportunité, et le match contre Bruges n’a plus jamais été évoqué. C’est dommage."

Lorsque Olivier Renard a recruté Hey et Adryelson, deux défenseurs centraux, Lapage a compris qu’il n’aurait plus sa chance. Westerlo lui a offert une belle porte de sortie, et même une prolongation de contrat de 4,5 ans à Anderlecht n’a pas suffi à le convaincre de rester.

"Je suis parti le cœur lourd. J’ai eu un sentiment mitigé en récupérant mes affaires. D’un côté, j’étais attaché au club, mais de l’autre, je n’avais pas l’impression qu’un plan concret avait été prévu pour moi, malgré cette prolongation", confie-t-il.

À Westerlo, il espère franchir un cap : "Ce projet m’offre bien plus d’opportunités pour m’exprimer et progresser. Lucas Stassin et Maxim De Cuyper sont de beaux exemples que j’aimerais suivre."