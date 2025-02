Un cadre du KRC Genk sur le départ cet été ?

Depuis 2015, Bryan Heynen évolue au KRC Genk. Mais pourrait-il quitter le club cet été ? La fin d'une ère serait-elle en approche pour le joueur de 28 ans ?

Pour Thorsten Fink, Bryan Heynen est à Genk ce que Hans Vanaken est au Club de Bruges : un joueur clé et un pilier de l'équipe. Mais, la philosophie du club limbourgeois est claire : aucun joueur ne partira gratuitement. L'été à venir sera donc crucial, car Heynen est sous contrat jusqu'à la mi-2026.

Avec une valeur marchande estimée à 10 millions d'euros, son style de jeu et ses 28 ans font de lui un profil intéressant sur le marché des transferts. La question est désormais de savoir s'il quittera Genk.

"Heynen est un joueur dont on ne dit jamais après un match : 'Oh, il a été mauvais'. Si vous deviez lui attribuer une note, il obtiendrait toujours au moins un six, et le plus souvent un sept. C'est une force discrète, mais surtout une excellente force", analyse Franky Van Der Elst au micro du Nieuwsblad.

Reste à voir ce qu'il adviendra cet été : "S'il veut tenter quelque chose de différent, c'est le moment idéal pour franchir ce cap, non ? Surtout si Genk veut aussi en tirer un bénéfice."

Pourtant, son nom apparaît rarement dans les rumeurs de transfert : "Il doit sûrement avoir un bon contrat avec Genk, ce qui est tout à fait mérité. Mais il sera intéressant de voir comment la situation évoluera cet été. Même si, au final, je pense qu'il finira par prolonger son contrat."