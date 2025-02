"J'arrive en mission" : Arnaud Bodart entre déjà dans le cœur des supporters de Metz

Auteur de débuts réussis du côté de Metz, Arnaud Bodart évoque ses premiers pas en terre française. Le bilan actuel ? Quatre rencontres disputées, deux clean sheets et aucune défaite pour son équipe.

"Tout a été très vite. Un transfert, ça engendre pas mal de choses", pointe le gardien au micro de la RTBF. "Il faut notamment chercher un logement, organiser le déménagement. Cela prend de l’énergie, mais ça fait du bien."



Le club qu'il a rejoint a l'étoffe d'une équipe de D1, selon lui : "J’arrive en mission. Je dois donner le maximum de moi-même pour aider le club à remonter. Ce club n’a rien à faire en Ligue 2." Depuis qu'il a joué son premier match avec Metz, le portier belge ne cesse de recevoir des éloges des supporters messins.

Dans une situation compliquée, le natif de Seraing voulait absolument quitter le Standard : "Ma situation était délicate au Standard. On veut toujours jouer et je devais parfois ronger mon frein", pointe le gardien. "À l’heure actuelle, l’objectif était de jouer. Il n’y a pas eu de dilemme ou de choix à faire ici en janvier."

Arnaud Bodart ne pense pas forcément à un retour en équipe nationale : "J’y ai touché pendant une saison et puis je n’ai plus joué en club et n’ai donc plus été convoqué. Ce qui m’importe, c’est d’être heureux ici dans de belles installations et de continuer à progresser. Je ne pense pas à la hiérarchie des gardiens chez les Diables."