📷 Le très beau geste des joueurs du Cercle de Bruges lors de leur déplacement à Genk ce week-end

Après 4 matchs sans défaite, le Cercle de Bruges s'est de nouveau incliné ce week-end en déplacement chez le leader (2-1). Une défaite qui laisse les Groen & Zwart un petit point seulement au-dessus de la zone rouge.

Pas de quoi frustrer les joueurs brugeois, visiblement. Alors qu'on a beaucoup parlé de frustration autour de l'arbitrage ces derniers jours, notamment à Malines-Gand, le Cercle de Bruges a quitté la Cegeka Arena avec classe (malgré une décision arbitrale en leur défaveur, à savoir l'expulsion de Delanghe à la 82e).

Les joueurs du Cercle ont en effet nettoyé le vestiaire des visiteurs à Genk, laissant les locaux dans un état impeccable au moment de leur départ. C'est le KRC Genk qui a publié une photo des lieux, félicitant le Cercle pour ce geste.

"Rivaux sur le terrain, mais du respect en-dehors. Voici comment le Cercle de Bruges a laissé le vestiaire hier soir. Respect", se réjouit le club limbourgeois.

Une attitude qui fait du bien dans un football belge qui peut parfois un peu manquer de classe !

Rivals on the pitch, respect off it.



Zo liet @cercleofficial de kleedkamer achter gisteravond. Respect 🫶🏻💙 pic.twitter.com/9xEj8MJTQq