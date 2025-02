Battre Vincent Kompany n'aura pas suffi : un ancien entraîneur de Pro League prend la porte...après une victoire 3-0

Il y a quelques semaines déjà, la presse néerlandaise annonçait que Brian Priske serait viré après le match de Ligue des Champions contre le Bayern, quoi qu'il arrive pendant la rencontre. La victoire 3-0 a tout de même forcé la direction à postposer sa décision.

Mais le sort de l'ancien entraîneur de l'Antwerp semblait scellé. Les défaites contre Lille (6-1), l'Ajax (2-1) et le PSV (2-0) l'ont encore un peu plus fragilisé. Si bien que la victoire 3-0 dans le derby contre l'Excelsior Rotterdam de ce weekend n'y a rien changé : Priske a fini par être démis de ses fonctions.

Feyenoord and Brian Priske part ways with immediate effect.



We thank Brian for his time at the club and wish him all the best.