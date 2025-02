L'avenir de la Pro League en danger ? "Nous allons détruire notre football"

Ce lundi, nos clubs ont discuté du format de la compétition. Les grands clubs aimeraient passer à un 'modèle européen', mais cette option a été écartée de la table.

Aujourd'hui, tous les clubs de Pro League se sont réunis pour discuter du format de la compétition. Deux options étaient sur la table, dont l'une, le modèle européen, a été rejetée. Les grands clubs étaient pour, mais les équipes plus modestes étaient contre.

Hein Vanhaezebrouck non plus n'est pas favorable à la formule. "On l'a comparée au nouveau format de la Ligue des champions. Mais cela n'y ressemble pas. La Ligue des champions est basée sur un tirage au sort, comme en Coupe. Dans le format ici proposé, certaines équipes affrontaient certaines équipes deux fois, d'autres seulement une fois. N'est-ce pas totalement injuste ?", s'est-il indigné dans Het Nieuwsblad.

"C'était une aberration. Comment pouvez-vous défendre cela ? Ce n'est pas sérieux. Nos Playoffs étaient initialement destinés à obtenir des droits de télévision supplémentaires. Pour créer une surenchère entre des chaînes concurrentes. Or, ces sommes diminuent, et continuent de diminuer", regrette l'ancien entraîneur gantois.

Notre Pro League trop protectionniste ?

La première division belge est l'un des rares championnats à avoir des Playoffs "Les clubs doivent comprendre que le format de la compétition n'aura plus autant d'impact. Alors pourquoi ne pas simplement dire au revoir aux Playoffs et revenir à une compétition normale, comme tous les pays en haut du classement européen. Quel est le problème avec ça ?".

"Nous avons trop de matchs sur notre calendrier, c'est vrai. C'est pourquoi les grands pays s'opposent à l'UEFA et à la FIFA. En Angleterre ou en Allemagne, ils ne disent pas qu'ils doivent évoluer vers seize ou quatorze équipes en championnat pour alléger le calendrier. Nous, si. Et nous allons détruire notre football," conclut Vanhaezebrouck, très remonté. On comprend que trouver un consensus sera bien difficile.