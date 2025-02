Où situer cet Anderlecht par rapport aux équipes du top ? "Au moins, il y a eu une tentative de jeu dominant"

Anderlecht a infligé deux coups sur la tête de l'Antwerp en l'espace de quelques jours. Le retour de Kasper Dolberg a immédiatement fait du bien.

C'est avec un contentieux déjà assez chargé qu'Anderlecht et l'Antwerp ont recroisé le fer dimanche. Malgré la tension observée en Coupe, la rencontre s'est déroulée dans un bon état d'esprit. Et le Sporting a une nouvelle fois contrarié les Anversois avec cette victoire 2-0.

"Cette qualification en Coupe était d'une importance capitale. Bien que personne n'était vraiment content - surtout pas les supporters - de la manière dont Anderlecht s'est qualifié. En se cramponnant. Mais bon, cela n'avait plus d'importance", a déclaré l'analyste Peter Vandenbempt, assez reconnu au nord du pays, sur Sporza.

Il ne s'est pas montré très élogieux, même si la prestation de dimanche était déjà un poil plus aboutie qu'au Bosuil. "Au moins, il y a eu une tentative de jeu dominant", a-t-il ajouté.

Des tauliers qui vont monter en puissance

L'opposition était également assez faible : "Jouer n'était certainement pas facile sur ce mauvais terrain, mais cela reste loin d'être parfait. C'était un choc très moyen. L'Antwerp était également très faible. La différence entre les matchs à domicile et à l'extérieur est trop grande. Anderlecht a vraiment pris l'ascendant après la pause"

Vandenbempt voit plusieurs joueurs prendre leurs responsabilités : "Il y avait bien sûr la classe de Kasper Dolberg, qui a beaucoup compensé. César Huerta est devenu un joueur important pour Anderlecht en peu de temps. Il est très généreux dans ses efforts et cible bien ses actions."

"Je trouve également que Yari Verschaeren est à un bon niveau depuis quelques semaines, même dans des circonstances difficiles. Et ce jeune Lucas Hey donne l'impression d'avoir le profil et le potentiel pour devenir un défenseur solide et habile. Thorgan Hazard prend bien sûr également de la place, mais il est encore loin de son meilleur niveau", a-t-il conclu. Dans l'enfer de Fenerbahce, le Sporting passera un sérieux test jeudi.