Un phénomène de précocité : le prodige belge Jorthy Mokio a... 24 ans de moins qu'un de ses coéquipiers !

Jorthy Mokio a fait ses débuts en Eredivisie ce week-end, devenant le deuxième plus jeune joueur de l'histoire de l'Ajax Amsterdam. L'un de ses coéquipiers a très largement l'âge d'être son père.

Quel accomplissement pour Jorthy Mokio ! Le jeune défenseur formé à La Gantoise avait décidé de rejoindre l'Ajax Amsterdam après une longue bataille côté gantois pour le conserver. Un choix réfléchi qui lui a permis de grimper les échelons un à un, jusqu'à l'équipe A ce week-end.

Mokio est dès lors devenu le deuxième joueur le plus jeune de l'histoire de l'Ajax en Eredivisie, derrière la légende Clarence Seedorf. "L'objectif est de jouer le plus de minutes possible en équipe A. Peu importe le poste. Avec le Jong Ajax, je dépanne au milieu défensif", soulignait le jeune belge après le match au micro d'ESPN.

"Ce sont des objectifs différents. En Jong Ajax, l'objectif est le développement, même si vous souhaitez bien sûr gagner. Ici, gagner est l'objectif n°1", pointe Mokio. Le Belge partageait la pelouse avec... le joueur le plus âgé de l'histoire de l'Ajax : Remko Pasveer (41 ans).

Près de 25 ans d'écart, donc, entre eux deux. "Oui, il est un petit peu plus vieux que moi", rigole Jorthy Mokio. "Mais ça ne se voit pas, il est en forme. Il m'a félicité pour mon match et m'a dit que j'avais bien fait mon job".

L'avenir à court terme de Mokio devrait plutôt s'écrire avec le Jong Ajax pour le reste de la saison, mais dès la saison prochaine, on peut s'attendre à le voir évoluer bien plus souvent avec l'équipe A.