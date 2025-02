Viré à la colère des supporters en Belgique, il savoure "le plus beau moment de sa carrière" quelques mois plus tard

Miron Muslic et Plymouth Argyle ont éliminé Liverpool en FA Cup ce week-end. Un grand moment pour le coach bosnien, licencié en décembre dernier à Bruges.

Le 3 décembre dernier, Miron Muslic, victime d'un début de saison très compliqué en Jupiler Pro League, était licencié par le Cercle de Bruges. Une décision qui passait très mal auprès des supporters, car Muslic avait emmené les Groen & Zwart jusqu'à l'Europe la saison précédente, et les résultats en Conference League étaient au-delà des espérances.

Avec un noyau nettement affaibli (Kevin Denkey n'ayant pas été remplacé, par exemple), Miron Muslic ne semblait pas pouvoir faire beaucoup mieux, même si son successeur a bel et bien redressé la barre ces dernières semaines.

Muslic, quoi qu'il en soit, prend désormais sa revanche : ce week-end, il a réussi un véritable exploit en éliminant Liverpool au 4e tour de la prestigieuse FA Cup avec Plymouth Argyle. L'entraîneur bosnien savourait bien sûr ce moment.

"Nous avons écrit un morceau d'histoire de Plymouth Argyle et personne ne pourra nous l'enlever", se réjouissait-il dans des propos relayés par le Daily Mail. Plymouth vit des moments compliqués en Championship, où le club est actuellement dernier au classement.

"La ville devrait profiter de ce moment, célébrer et tout donner. Ils le méritent. C'est un jour pour Plymouth, pour Argyle, pour la Green Army. C'est le plus grand moment de ma carrière à ce jour, sans aucun doute", affirme Miron Muslic. "Maintenant, j'espère qu'un plus grand moment est à venir avec le maintien".