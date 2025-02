Dries Mertens a une image de tricheur en Turquie : une compilation rassemble ses plus belles simulations

Dries Mertens a mis le feu aux poudres ce week-end en Turquie. Une simulation du Diable Rouge a provoqué la colère de l'Adana Demirspor, qui a quitté la pelouse.

Dries Mertens a énormément de qualités, sur et en-dehors des terrains. Mais s'il a bien un défaut, c'est celui-là : le Diable Rouge a tendance à en faire des tonnes lors d'un contact, voire même de simuler pour obtenir ce qu'il souhaite.

Il en a été ainsi toute sa carrière, de l'équipe nationale au Napoli et, maintenant, en Turquie. C'est d'ailleurs une grossière simulation le week-end passé lors du match contre l'Adana Demirspor qui a amené les joueurs adverses à quitter le terrain.

Un phénomène fréquent en Turquie

Une attitude surprenante de l'adversaire du Galatasaray, qui dénonce en fait une situation très tendue au sein du football turc. "C'était étonnant car jusque là, l'arbitre ne sifflait pas vraiment en faveur du Galatasaray", pointe le journaliste turc Yordi Yamali interrogé par Sporza.

"Cette situation avec Mertens a simplement été une excuse pour mettre en lumière quelque chose qui se passe en Turquie depuis des années. Les deux grands clubs s'accusent mutuellement, semaine après semaine, d'avoir l'arbitrage en leur défaveur", pointe Yamali. Le Fenerbahçe a en effet immédiatement saisi l'affaire sur ses réseaux.

"La pression sur les arbitres est devenue insupportable. Ce sont des pratiques mafieuses de la part des deux grands clubs d'Istanbul. Dans deux semaines, Galatasaray-Fenerbahçe est au programme et aucun arbitre ne veut siffler ce match", regrette encore le journaliste turc.

Il n'empêche que le geste de Dries Mertens n'a pas surpris. "Mertens a cette réputation. Dès après le match, on trouvait en ligne des compilations de ses simulations", rigole Yordi Yamali. On vous en partage une ci-dessous, et difficile en effet de trouver des circonstances atténuantes au Belge.