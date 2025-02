Le rêve continue : Kevin De Bruyne et Jérémy Doku vont affronter les tombeurs de Liverpool

Plymouth Argyle et Miron Muslic peuvent-ils réussir un autre exploit ? En 16e de finale de la FA Cup, la lanterne rouge de Championship a éliminé Liverpool, leader de Premier League, créant LA sensation de la compétition jusqu'ici.

Muslic, qui évoquait "le plus grand moment de sa carrière" (lire ici) à ce sujet, va désormais croiser la route de Pep Guardiola. Le tirage des 8e de finale de la FA Cup, effectué ce lundi, a en effet réservé un sacré morceau à Plymouth : Manchester City.

Plymouth Argyle se rendra à l'Etihad Stadium le 1er ou le 2 mars prochain, pour ce qui devrait être un magnifique match de gala. Le club de Championship est évidemment concentré à 100% sur ce qui se passe en championnat, car la lutte pour le maintien bat son plein.

Mais Miron Muslic et ses hommes ont prouvé qu'ils pouvaient frustrer les meilleures équipes d'Angleterre, même si loin de leurs bases, l'exploit semble irréalisable. Kevin De Bruyne et Jérémy Doku, cependant, sont prévenus !

Heading to the Etihad in Round Five! 👊 pic.twitter.com/hNw7TZ43PV