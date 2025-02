Le Standard a plus encaissé en 90 minutes que sur ses 7 derniers matchs : "Il fallait s'attendre à cette défaite"

Ivan Leko a du boulot cette semaine après la défaite 4-2 à Westerlo. La défense s'est montrée plus fébrile qu'à l'accoutumée.

Westerlo avait été la première équipe à battre le Standard à domicile cette saison à l'occasion du match aller. Elle est devenue ce weekend la deuxième à marquer quatre buts ou plus aux Rouches, après la claque reçue à la Gantoise.

Au Kuipje, les Liégeois ont encaissé en 90 minutes plus de buts que sur leurs sept derniers matchs. Les déplacements en Campine ne réussissent que peu au club. La dernière fois que le Standard y a gagné, Steven Defour et Axel Witsel étaient encore alignés dans l'entrejeu, cela remonte à septembre 2010.

Mais au-delà de l'historique, certains avaient vu la contre-performance arriver après cinq matchs sans revers : "Il fallait s’attendre à cette défaite. Westerlo a quand même la troisième attaque du championnat. En revanche, ils avaient des absents derrière et le Standard n’a pas su en profiter. Ils manquent de leaders offensifs" explique Philippe Albert sur le plateau de La Tribune.

L'attaque a pris le pas

Marc Wilmots partage son analyse : "Ce n’est pas dramatique mais il faut réfléchir. Ils ont pris une leçon tactique avec des ailiers qui rentrent dans l’axe. Fossey et Camara ne savaient pas s’ils devaient serrer. Il y a aussi des erreurs individuelles".

Le Standard et Westerlo sont les parfaits opposés cette saison : les Rouches renseignent la pire attaque de l'élite mais la quatrième meilleure défense, les Campinois alignent la troisième meilleure attaque et la quatrième plus mauvaise défense.