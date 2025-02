Deux clubs belges directement en Ligue des Champions ? Un scénario rend la chose possible (mais il ne plaira pas à Bruges)

Pourrait-on voir deux clubs belges immédiatement accéder aux poules de la Ligue des Champions dès la saison 2025-2026 ? Un scénario, improbable mais pas inimaginable, le permettrait.

Jusqu'à présent, la Jupiler Pro League envoie un représentant direct en Ligue des Champions - le champion - et un club en préliminaires de la compétition. Mais les bons résultats des clubs belges en Coupes d'Europe ces dernières années pourraient offrir un second ticket direct, et ce dès la saison prochaine.

Actuellement, la Belgique est classée 8e au ranking UEFA, loin devant son plus proche poursuivant, la Tchéquie. Le Portugal, en 7e position, est encore insaisissable. Et dans la situation actuelle, le 7e comme le 8e disposent d'un ticket direct et d'un ticket pour les préliminaires.

Il existe cependant un seul scénario, rapporte Het Laatste Nieuws, qui offrirait un second ticket au 8e classé au ranking européen. Le premier élément à prendre en compte est le vainqueur de l'Europa League. Celui-ci remporte en effet d'un ticket direct pour la C1, sauf s'il en a déjà glané un via son propre championnat. Les options sont nombreuses pour que cette condition soit remplie.

Un oeil sur la Liga Portugal

Dans ce cas, le ticket du vainqueur de l'Europa League reviendrait à l'équipe au coefficient UEFA le plus élevé, mais n'ayant pas décroché de ticket direct pour la Ligue des Champions. À l'heure actuelle, trois clubs semblent répondre à ce critère : Benfica, Porto... et le Club de Bruges.

Benfica et Porto sont devant Bruges au coefficient UEFA ; si l'un ou l'autre termine 2e du championnat portugais (place qui n'offre pas de ticket direct en C1), il récupérerait le potentiel ticket du vainqueur de l'Europa League (encore une fois : si ce dernier est qualifié via son propre championnat).

Un scénario positif serait donc que le Benfica ou Porto soit champion, et le Sporting Portugal ou Braga deuxième. Bruges est devant ces deux derniers au classement européen. Problème : le Sporting est en grande forme avec 4 points d'avance sur Benfica.

Bruges... ne doit pas être champion

Il y a une seconde condition à remplir : Feyenoord, actuellement derrière Bruges au coefficient UEFA, peut dépasser les Blauw & Zwart en éliminant l'AC Milan si Bruges ne se qualifie pas face à l'Atalanta Bergame.

Enfin, ultime condition, et si vous avez bien suivi, elle vous a déjà sauté aux yeux : pour que ce scénario se mette en place, Bruges... ne doit pas être champion de Belgique. Que Genk, l'USG ou Anderlecht soit second et ils n'auraient pas assez de points au coefficient pour récupérer l'éventuel ticket du vainqueur de l'Europa League : seul le Club en serait capable.

Un exemple concret de scénario gagnant

Voici donc un scénario concret lors duquel le deuxième de Jupiler Pro League glanerait un second ticket pour la Ligue des Champions dès la saison 2025-2026 :

Benfica est champion du Portugal, le Sporting Portugal est 2e

Genk est champion de Belgique, Bruges est 2e

Francfort gagne l'Europa League, mais finit 3e de Bundesliga (ticket direct C1)

Feyenoord n'élimine pas l'AC Milan OU Bruges élimine l'Atalanta

Tout scénario comparable impliquerait un deuxième ticket belge direct pour la Champions League. Du côté du FC Bruges, on ne prie bien sûr pas pour que ça arrive et on préférerait aller chercher ce ticket en étant... champion.