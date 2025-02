Il n'est pas devenu le sélectionneur des Diables Rouges : Mark Van Bommel ouvre la porte à un autre défi

Mark Van Bommel commencerait-il à trouver le temps long ? L'ancien entraîneur de l'Antwerp est sans poste depuis son départ.

Que va faire Mark Van Bommel ? Pour l'instant, il semblerait que le Néerlandais se dirige vers une année sabbatique après avoir quitté l'Antwerp au terme de la saison 2023-2024. Champion avec le Great Old en 2023, il est parti sur une finale de Coupe perdue, mais sa cote restait haute.

Notamment auprès de la fédération belge : longtemps, Van Bommel a été cité comme l'un des favoris à la succession de Domenico Tedesco. C'est finalement Rudi Garcia qui a décroché la timbale, et Mark Van Bommel est toujours sans poste.

'De telefoon staat altijd aan!' 😉

Mark van Bommel over een mogelijk belletje van Feyenoord... ☎️#ZiggoSport #UCL #FEYMIL pic.twitter.com/ft6nRZtEdu — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 11, 2025

L'ancien entraîneur du PSV Eindhoven pourrait-il retourner en Eredivisie, où il a entamé sa carrière de coach lors de la saison 2018-2019 ? Il ne ferme en tout cas aucune porte. Présent en plateau pour Ziggo Sport, il a notamment été interrogé sur le poste de Feyenoord, qui a licencié Brian Priske cette semaine.

"S'ils m'appellent, j'y réfléchirai évidemment à deux fois. Mais avant qu'ils le fassent, je n'ai pas à le faire. Ce n'est que de la spéculation", a-t-il évacué.

On ignore encore l'identité du successeur de Priske à Feyenoord, mais Van Bommel pourrait bien faire partie des noms contactés par le club de Rotterdam. On sait que la rivalité entre Feyenoord et le PSV n'est pas aussi féroce qu'avec l'Ajax Amsterdam...