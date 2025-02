Un joueur du Standard vise la Premier League : "C'est un objectif plus qu'un rêve"

Ilay Camara est l'une des satisfactions du Standard cette saison. Il vise haut, tant pour l'équipe que pour lui.

Le Standard a dû batailler ferme pour finalement parvenir à attirer Ilay Camara en prêt en provenance du RWDM l'été passé. Non pas à cause du joueur mais de la volonté des Molenbeekois. Après une première saison en D1A à 3 buts et 7 assists, il était l'un des joueurs les plus convoités du noyau.

A Sclessin Camara a confirmé avec déjà cinq assists et plusieurs penaltys provoqués. Sa créativité apporte beaucoup à l'équipe et fait un meneur de jeu excentré. Il ne lui manque plus que ce premier but pour les Rouches.

"Je le cherche, j’y pense. Je frappe plus souvent parce que je me retrouve plus souvent dans des positions qui me le permettent. Ça va venir" déclare-t-il, confiant, dans une interview accordée à La Dernière Heure.

Une option d'achat à absolument lever pour le Standard ?

L'ancien Anderlechtois progresse vite : "Je sais parfaitement ce qu’on attend de moi sur le terrain, tant en défense qu’en attaque. Je n’ai plus à réfléchir quand je joue, tout vient naturellement. Enchaîner les matchs, être aussi important et être sélectionné avec les Diablotins, c’est beaucoup en peu de temps. Je savoure chaque instant".

Ilay Camara reste humble mais ne manque pas d'ambitions. Il espère un jour évoluer dans un grand championnat : "Le top, ce serait la Premier League, avec son jeu intense, ses transitions rapides et ses joueurs explosifs…C’est un objectif plus qu’un rêve". Mais pour l'heure, il se concentre sur le Standard, avec qui il veut terminer la saison en force : "On doit viser les Champions Playoffs et, si possible, décrocher une place européenne pour la saison prochaine".