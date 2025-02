Les Champions Play-Offs avant l'heure, c'est parti pour le Standard : Ivan Leko, "super motivé", préface le calendrier difficile des Rouches et se réjouit d'un retour à l'entraînement

C'est un Ivan Leko "super motivé" qui s'est présenté en conférence de presse ce jeudi. Après avoir, presque, assuré son maintien, le Standard va disputer les Champions Play-Offs avant l'heure pour terminer la phase classique. Première étape : Genk, ce vendredi soir.

C'est parti pour le Standard. Annoncé et surligné depuis la sortie officielle du calendrier, le programme dantesque des cinq derniers matchs commence ce vendredi pour les Rouches, qui recevront le leader, Genk. Une rencontre et une fin de phase classique préfacée par Ivan Leko en conférence de presse, ce jeudi, dans un SL16 Football Campus plongé dans le brouillard, obligeant probablement les troupes à s'entraîner au stade.

"C'est vraiment différent. Tout le monde avait peur au début de saison, en disant qu'il fallait prendre des points avant les cinq derniers matchs qui seront impossibles. Maintenant, ça commence demain. On est super motivés, pour montrer qu'on peut faire quelque chose contre le top 5."

Ça va être pratique pour l’entraînement du jour ça 😅 pic.twitter.com/OPwGx4rTYv — Loïc Woos (@LoicWoos) February 13, 2025

Le Racing Genk est solide, mais le Standard n'a été battu, en 90 minutes, dans aucun de ses deux déplacements à la Cegeka Arena. Ivan Leko et ses joueurs semblent avoir la recette pour embêter les troupes de Thorsten Fink.

"On commence contre le leader, une équipe qui est un plaisir à regarder jouer, avec du bon football, de l'énergie et de la jeunesse. Avec Bruges, c'est l'une des deux meilleures équipes en Belgique. Ils vont se battre pour le titre et on va essayer de les embêter."

On a une chance contre toutes les équipes de Belgique, surtout à domicile"

"On l'a déjà fait, notamment lors du match de Coupe. On avait été agressifs, c'était un bon Standard. Pour faire quelque chose contre Genk, il faut qu'ils aient un jour moindre, un nous un jour top. Mais sur un match, on a une chance contre toutes les équipes en Belgique, surtout à domicile."

Pas de retour dans le groupe, mais Nathan Ngoy a repris l'entraînement

Pour cette rencontre, Ivan Leko ne pourra pas compter sur un retour de blessure. Henkinet, Bates et Calut sont toujours blessés, tandis que Nathan Ngoy a repris l'entraînement cette semaine, mais n'est évidemment pas encore prêt.

"Il a fait quelques minutes avec le groupe, mais il s'est surtout entraîné de manière individuelle. Je suis très content pour lui, j'ai déjà dit que c'est le défenseur qui a le plus de talent dans l'équipe. On va voir combien de temps il met pour revenir à son meilleur niveau, mais il faudra beaucoup travailler, c'est le plus important."