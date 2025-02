Rudi Garcia pour ne pas commettre les mêmes erreurs que Tedesco ? "Il y a un mot qui est important pour moi et qui a fait partie de ma génération"

Rudi Garcia prend ses marques dans notre football. Dans un mois, ses nouveaux joueurs devront faire de même vis-à-vis de lui.

Comme souvent en football, si Domenico Tedesco a pris la porte, c'est que quelque chose ne tournait plus rond en équipe nationale. Il ne fallait pas creuser bien loin pour le voir. Les signaux d'alerte venaient de toute part.

Reste à ne plus tomber dans les mêmes pièges. L'un des principaux torts de l'ancien sélectionneur aura été d'avoir perdu le soutien de ces cadres, Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku en premier lieu. Un gros soucis pour un groupe en pleine transition générationnelle. Rudi Garcia ne s'y est pas trompé en insistant fort sur cette approche générationelle à garder en tête.

"Le plus jeune de la sélection sera autant considéré que le plus ancien. Après, j'aime logiquement m'appuyer sur les leaders, il faut aussi leur donner le pouvoir de gérer le groupe. Ils peuvent transmettre aux plus jeunes" a-t-il déclaré dans son interview accordée à Pickx + Sports.

Garcia prône l'unité

"Il y a un mot qui est important pour moi et qui a fait partie de ma génération : quand on est jeune, on respecte vraiment les anciens. Même si je ne veux pas faire ancien combattant en disant qu'il faut qu'ils aillent cirer leurs chaussures comme je l'ai fait quand j'ai commencé à Lille" poursuit l'entraîneur français.

Rudi Garcia veut s'appuyer sur un groupe soudé et homogène : "Les jeunes ont besoin d'apprendre, les leaders et les plus anciens ont aussi besoin de l'enthousiasme de ces jeunes. Je veux une équipe qui a une bonne mentalité, qui a une approche collective. Peu importe qui marque ou fait des passes décisives, j'accorde parfois même plus d'importance à ceux qui donnent des passes décisives, je veux des joueurs qui jouent les uns pour les autres, qui attaquent ensemble et défendent ensemble".

Dans un mois, ces belles paroles seront déjà à l'épreuve de l'Ukraine : "On n'aura pas beaucoup de jours pour leur inculquer ces fondamentaux, mais mes principes sont clairs : portés vers l'attaque. L'objectif sera de marquer un but de plus que l'adversaire, même si en général, les gardiens et les entraîneur aiment garder le zéro". Un premier rendez-vous qui semble déjà placé sous le signe de la recherche d'équilibre.