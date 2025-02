🎥 Chemesdine Talbi n'est que la première du gisement : une autre pépite brugeoise pourrait se révéler dès ce weekend

Le départ d'Andreas Skov Olsen est un signal clair pour la jeunesse du Club de Bruges. Plusieurs jeunes prometteurs s'apprêtent à s'engouffrer dans la brêche.

Vu les fonds récoltés sur le marché des transferts et grâce aux campagnes européennes successives, le Club de Bruges avait largement les moyens de délier les cordons de sa bourse pour attirer le successeur d'Andreas Skov Olsen, longtemps considéré comme le joueur le plus bankable du noyau.

Un réservoir de plus en plus qualitatif

Avant même le départ du Danois, Chemsdine Talbi avait montré de quoi il était capable. Mais était-il vraiment raisonnable pour un club toujours engagé en Ligue des Champions et face une obligation désormais traditionnelle de résultats en championnat d'aborder la phase décisive de la saison avec un jeune comptant à peine six titularisations en Pro League au moment de la clôture du mercato comme premier choix sur la gauche ?

Le staff a répondu à cette question par l'affirmative, alors que le conseil d'administration l'avait justement sondé quant à un potentiel renfort. Le Club finira donc la saison avec Christos Tzolis, Chemsdine Talbi et Michal Skoras comme possibilités sur les ailes. Même si des garçons comme Maxim De Cuyper et Ferran Jutgla peuvent potentiellement dépanner à ce poste, cela semble peu. A moins qu'une autre option ne se présente à Nicky Hayen ?

La sélection dévoilée pour le match à Saint-Trond en est une bonne indication. Le Sud-Africain Shandre Campbell (19 ans) a été appelé, il s'était déjà assis sur le banc brugeois le weekend dernier contre Louvain. A l'inverse, Michal Skoras, qui n'a pourtant pas été annoncé blessé, saute de la liste, c'était déjà le cas en Ligue des Champions contre l'Atalanta.

Time for the next challenge! đź‘Š



Ontdek hier de selectie voor morgen. 📝👇 #STVVCLU — Club Brugge KV (@ClubBrugge) February 14, 2025

Les Blauw en Zwart avaient pourtant déboursé six millions pour leur ailier polonais il y a un an et demi. Il avait d'ailleurs avantageusement supplée Skov Olsen dans les Playoffs avec 2 buts et 2 assists. Mais cette saison, Skoras a perdu du terrain sur la jeunesse brugeoise : quatre titularisations seulement en championnat et pas la moindre action décisive.

Campbell se met lui aussi à pousser : l'ailier de 19 ans est arrivé d'Afrique du Sud l'été dernier. Il lui a logiquement fallu un petit temps d'adaptation avec le Club NXT : après avoir déjà inscrit un but de classe mondiale pour égaliser sur le terrain du Patro Eisden, il n'obtient sa première titularisation en D1B que le 19 octobre, la célébrant avec un doublé.

Stunner from Shandre Campbell to open his account in Europe 🇿🇦⚽️ pic.twitter.com/T9eHVAxKNq — Lorenz Köhler (@Lorenz_KO) September 1, 2024

Le garçon en est déjà à six buts en onze titularisations. Recevra-t-il déjà sa chance en équipe première ce weekend ? Sur le synthétique de Saint-Trond, Nicky Hayen fera vraisemblablement tourner son groupe entre ses deux matchs de Ligue des Champions. Sans la concurrence de Skoras, Campbell pourrait montrer à la première division la foudre qu'il a dans le pied.

L'explosion de Talbi montre qu'assumer son statut de locomotive du football belge et faire confiance aux jeunes n'est pas incompatible. Celle de Campbell sera-t-elle la prochaine ? Et dire que Kaye Furo, lui aussi révélation du début de saison avec les U23 avec ses six buts attend lui aussi son heure...