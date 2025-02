José Mourinho s'est présenté en conférence de presse avec le maillot... de Jan Vertonghen : "Je vais le chérir, Jan est l'un de mes gars"

Image frappante après Fenerbahce-Anderlecht. José Mourinho est entré dans la salle de presse avec un maillot de Jan Vertonghen. L'entraîneur portugais voue un grand respect à son ancien défenseur.

José Mourinho était plutôt satisfait de la performance de Fenerbahce. Avoir un avantage de trois buts après le match aller est plus que bien, mais l'entraîneur portugais reste prudent.

"Depuis début janvier, nous avons disputé dix matchs : huit victoires, deux partages. Est-ce l'effet Mourinho ? Ce n'est pas mal du tout", a-t-il déclaré avec un clin d'œil après la victoire face aux Bruxellois.

Le Spécial One a constaté que ses joueurs n'ont commis aucune erreur majeure, et s'en est réjoui. "Pourtant, tout n'est pas encore joué. Même avec un score de 3-0, car dans le football, tout est possible. Surtout en déplacement", a-t-il ajouté.

Cette fois, je n'ai pas fait de crise cardiaque"

"J'aime surtout gagner sans faire une crise cardiaque. Je pourrais même en faire une avec un score de 7-3. Mais aujourd'hui contre Anderlecht, je n'ai pas eu de crise cardiaque, parce que mon équipe a bien rempli toutes les missions et s'est battue les uns pour les autres."

Vertonghen a offert un maillot à Mourinho, qu'il "va chérir"

Le Portugais a également eu de belles paroles pour Jan Vertonghen, avec qui il a déjà travaillé à Tottenham. Le défenseur d'Anderlecht lui a donné un maillot après la rencontre, avec lequel il s'est présenté en salle de presse.

"C'est magnifique. Jan est toujours l'un de mes gars, ça restera toujours ainsi. J'apprécie sa personnalité en tant que footballeur, mais aussi en tant qu'homme. C'est ce que j'aime. Je vais chérir son maillot."