🎥 Le football de demain ? Un club professionnel fait appel à l'IA comme entraîneur principal, avec un résultat assez déconcertant

Les nombreuses formes d'intelligences artificielles sont porteuses de certaines perspectives dans le monde du football. Mais prendre en charge une équipe, ce n'est pas encore pour tout de suite.

L'IA remplacera-t-elle un jour les entraîneurs ? Vu l'expérience tentée par le club norvégien d'Hamarkameratene (cinquième de la première division locale), nos coachs peuvent dormir sur leurs deux oreilles.

Hamarkameratene n'a évidemment pas pris le risque de laisser l'intelligence artificielle prendre le contrôle de l'équipe première en Eliteserien mais l'a désignée comme coach de l'équipe réserve pour un match amical.

Une fois la surprise initiale des joueurs passée, le noyau a accepté de se disposer en 4-5-1 comme demandé. Cela a porté ses fruits puisque Hamarkameratene a rapidement ouvert le score sur penalty. Mais la suite n'a pas été aussi convaincante.

L'IA mettra du temps avant de recevoir son diplôme UEFA

Dans l'optique de conserver cet avantage à tout prix, le programme a imposé à l'équipe un "collective ball chase". Derrière ce terme rassembleur, la consigne était en réalité de courir tous ensemble derrière le ballon comme dans une cour de récréation. Sans surprise, l'adversaire a vite égalisé.

Visiblement en pleine recherche de son identité footballistique, l'IA est passée par plusieurs consignes assez contradictoires. Le schéma tactique en 1-0-9 a cédé sa place à un double mur défensif au sein même du grand rectangle.

Rien n'aura été épargné aux cobayes du jour, le gardien a ainsi dû se charger des rentrées en touche car il avait de plus grandes mains. Malgré des débuts prometteurs, Hamarkameratene s'est incliné 1-5. Et les supporters étaient encore plus remontés sur l'entraîneur du jour que d'habitude...