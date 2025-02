"Je n'exclus pas qu'il puisse atteindre le niveau de Thibaut Courtois" : un jeune gardien de Pro League comparé au portier madrilène

Si l'on se base sur les statistiques, Senne Lammens est actuellement le meilleur gardien de but de la compétition belge. De ce fait, certains imaginent déjà une grande carrière pour lui.

Après Davy Roef, il est le gardien ayant empêché le plus de buts cette saison dans le championnat belge. Avec quatre arrêts sur penalty, il s'affirme comme un véritable expert dans cet exercice. Les autres statistiques confirment également ses performances exceptionnelles.

Que ce soit en termes de pourcentage d'arrêts ou du nombre total de parades, le gardien d'Antwerp est en tête. Il vise donc à conserver sa cage inviolée et à réaliser une bonne performance contre Courtrai.

Frank Boeckx estime qu'il y a encore quelques points à améliorer pour le jeune gardien : "Il peut encore progresser dans les airs, ce qui sera nécessaire pour vraiment s'imposer et faire sa marque dans les grands championnats. Mais cela dépend surtout de son âge."

Comme Courtois ?

Cependant, l'ancien gardien de but et actuel analyste pour Le Dernière Heure loue les performances du jeune gardien : "Ses arrêts sont très bons, tout comme son placement. Il est excellent dans le jeu au pied, que ce soit court ou long, avec son pied droit comme son pied gauche. Il mesure 192 cm, ce qui lui donne une grande taille, et possède d'excellents réflexes. Il est solide en un contre un."

Selon Boeckx, il y a encore beaucoup de potentiel à exploiter : "Il doit encore progresser pendant un ou deux ans. Son prochain club ne sera probablement pas le FC Barcelone ou le Real Madrid, mais je n'exclus pas qu'après une étape intermédiaire, il puisse atteindre le niveau où se trouve actuellement Thibaut Courtois."