Les vérités de Loïc Lapoussin sur ses derniers mois agités : "Mon objectif était de partir à l'étranger"

Loïc Lapoussin va jouer son premier match au Stayen sous ses nouvelles couleurs. Il revient sur les péripéties de ces derniers mois.

Après ses 173 matchs pour l'Union Saint-Gilloise, Loïc Lapoussin veut surtout décrocher sa première victoire avec Saint-Trond, vu la course au maintien dans laquelle l'équipe est engagée. Une réalité bien différente de ce qu'il a vécu au Parc Duden.

"Je voulais surtout rejouer chaque semaine, c'est ma priorité. Il y a quelques mois, mon objectif était de partir à l'étranger, mais au cours des six derniers mois, je n'ai joué que six matchs. La Belgique est donc apparue comme l’option la plus évidente. Physiquement, je me sens bien, mais j'ai besoin de plus de matchs pour atteindre mon plein potentiel" déclare-t-il.

Se servir de l'expérience à l'Union pour avancer

La situation difficile dans laquelle se trouve le club n'a pas été un frein pour lui : "Les caractères forts se montrent dans les moments difficiles. C'est là que je veux me retrouver."

L'ailier malgache a en tout cas faim de football après ces derniers mois en dents de scie à l'Union : "Je ne me laisse pas abattre par qui que ce soit," explique-t-il avec détermination. Il relativise toutefois : "Il y a des gens qui ont une situation bien pire. Je pouvais encore jouer au football, même si c'était en équipe réserve".

Lapoussin a refermé le chapitre unioniste, il est bien déterminé à passer à autre chose : "Bien sûr, j'ai fait des erreurs, mais on ne peut pas satisfaire tout le monde", a-t-il conclu.