Bounida révèle la raison pour laquelle il a finalement prolongé son contrat avec l'Ajax

Rayane Bounida a prolongé son contrat avec l'Ajax jusqu'en juin 2028. Le jeune Belge de 18 ans, qui a récemment été sur le banc de l'équipe première à plusieurs reprises, a signé trois années supplémentaires, avec une option pour une quatrième.

Formé à Anderlecht, Rayane Bounida a rejoint l'Ajax en 2022 : "Quand je suis arrivé ici en tant que jeune garçon, j'avais un seul but : suivre le chemin d'Appie et réussir à l'Ajax", a-t-il déclaré, faisant référence à Abdelhak Nouri, un ancien grand talent du club dont la carrière a pris fin brusquement en 2017 à la suite d'un arrêt cardiaque. "Je veux réussir ici pour lui. C'est l'une des raisons pour lesquelles je voulais rester à l'Ajax."

Depuis son arrivée à Amsterdam, Bounida est constamment comparé à Nouri : "On me dit souvent que je joue un peu comme lui. Les gens disent aussi que j'ai le même sens de l'humour et la même démarche. Cela ne fait que me motiver davantage à continuer. Pour lui, mais bien sûr aussi pour moi."

Son premier grand objectif est de faire ses débuts officiels avec l'équipe première de l'Ajax : "À court terme, je veux rester dans la sélection et petit à petit me faire une place dans l'équipe première." Jeudi, il était déjà sur le banc lors du match de l'Europa League contre l'Union Saint-Gilloise au Stade Roi Baudouin.

Les négociations ont pris du temps

Bounida espère également suivre l'exemple de Jorthy Mokio, son compatriote de 16 ans qui a déjà su se montrer en équipe première. Selon le directeur de l'Ajax, Marijn Beuker, le processus de prolongation n'a pas été facile, mais finalement le club était heureux du choix de Bounida : "Les négociations ont pris du temps, mais nous sommes heureux que Rayane croie en le projet sportif."

Beuker a vanté les qualités du prometteur milieu de terrain : "Rayane est un plaisir à regarder avec sa belle technique et sa manipulation du ballon dans les petits espaces. Son intelligence de jeu, sa créativité et son positionnement astucieux correspondent parfaitement à la vision de l'Ajax en matière de talent."