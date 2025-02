Des occasions manquées pour le joueur et pour la trésorerie d'Anderlecht : "J'aurais aimé rapporter 15 millions au club"

Francis Amuzu a pris congé du RSC Anderlecht. Il se montre très honnête sur ses années au Lotto Park.

Francis Amuzu pensait sans doute quitter Anderlecht plus rapidement. Le Ciske sera finalement resté dix ans au Sporting. Désormais à Grêmio, il peut adopter un regard plus extérieur sur ses aventures en Mauve. Il restera en tout cas à jamais reconnaissant envers le club.

"J'ai continué à avoir des opportunités de me montrer jusqu'au bout. Ça m'a fait mal de partir et de quitter tout le monde. C'est normal, j'y étais depuis longtemps. Je suis déçu de ne jamais avoir remporté un titre. J'espère qu'ils remporteront la Coupe cette année", a-t-il déclaré au Laatste Nieuws.

Un transfert qui devenait de plus en plus pressant

Son transfert à 1,2 million n'est pas conforme à ce que le club espérait retirer il y a quelques années, quand Nice poussait pour le recruter. "C'est peut-être un peu peu" reconnaît Amuzu.

"Il ne me restait qu'un an de contrat, le prix demandé ne pouvait pas être trop élevé, je pense. J'aurais aimé rapporter à Anderlecht 15 millions. Seulement... Ce n'est pas le cas", ajoute-t-il. Francis Amuzu ne cache pas certains regrets, certains moments durs vécus au Lotto Park.

"Parfois, j'ai trop réfléchi dans la vie. J'en parle avec un psychologue. À certains moments, les critiques m'ont brisé. On disait des choses et écrivait des choses qui m'ont vraiment touché. J'ai décidé de ne plus lire les réseaux sociaux ou les médias", a-t-il conclu. Cette aventure au Brésil lui permettre de repartir d'une page blanche dans un nouvel environnement.