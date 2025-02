La nomination de Rudi Garcia fait renaître l'espoir chez certains : "Pourquoi ne serais-je pas rappelé?"

La première sélection de Rudi Garcia est très attendue. Il faudra encore attendre un petit mois pour cela ; d'ici-là, beaucoup espèrent, de près ou de loin, revenir un jour dans le giron de l'équipe nationale.

On l'oublie parfois, mais Landry Dimata a déjà été sélectionné chez les Diables Rouges. L'attaquant de 27 ans avait été appelé par Roberto Martinez pour deux matchs de Ligue des Nations en septembre 2020, il évoluait à l'époque à Anderlecht.

Après des escapades au NEC Nimègue et à l'Espanyol Barcelone, Dimata en est à sa deuxième saison à Samsunspor, actuel troisième du championnat turc. Notre compatriote est de plus en plus souvent titulaire, dans un secteur offensif qui renseigne aussi Marius Mouandilmandji et Arbnor Muja.

"Cette saison, je me sens très bien et important pour l'équipe. Je joue principalement en tant qu'attaquant sur le côté gauche, dans un 4-3-3, comme j'ai été formé", déclare-t-il dans Het Nieuwsblad.

Des ambitions collectives et individuelles

Il estime toujours possible de rejoindre l'équipe nationale. "Le football est le sport le plus irréaliste qui soit. Même injuste. Il y a des coéquipiers qui sont sur le banc mais qui mériteraient parfois plus de jouer"

"Imaginons que je termine la saison avec 17 buts et 6 passes décisives (il en est actuellement à 3 buts et 3 assists en 8 titularisations). Pourquoi ne serais-je pas rappelé ?" conclut-il. Landry Dimata parviendra-t-il à faire de Samsunspor la sensation du championnat turc jusqu'en fin de saison et à lui-même en tirer profit ?