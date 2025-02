Convoité par les géants européens, Senne Lammens n'a pas brûlé les étapes, mais voit grand : "Je veux être titulaire en équipe nationale"

Convoité depuis le début de la saison, Senne Lammens est resté à l'Antwerp cet hiver et pourrait encore séjourner au Bosuil l'année prochaine. Sur le long terme, le gardien de 22 ans espère devenir le titulaire en équipe nationale.

Cet hiver, Senne Lammens a été lié à plusieurs grands clubs européens. En Angleterre, notamment, mais le gardien de l'Antwerp est finalement resté en Pro League. Après la victoire du Great Old face à Courtrai, le portier s'est exprimé sur sa situation contractuelle. Pourrait-il partir durant le mercato estival ?

"C'est difficile à dire, parce que je n'ai joué qu'une seule saison complète avec l'Antwerp. Si une offre arrive, que je peux difficilement la refuser et qu'elle est bénéfique pour le club, je l'envisagerai sérieusement."

"Mais si je suis titulaire ici une année supplémentaire, ce ne sera certainement pas un problème. Au contraire, je suis dans une position de luxe. Je ne veux surtout pas me laisser emporter par les événements. Peut-être que les commentaires positifs me font du bien, mais je me sens de toute manière bien dans ma peau."

Senne Lammens espère rejoindre les Diables, mais sait que ça sera difficile

Désormais âgé de 22 ans, Senne Lammens a dit adieu aux Diablotins lors du barrage qualificatif pour l'Euro U21 perdu contre la République Tchèque. Il espère à présent une place en équipe première, mais sait que ça ne sera pas facile.

"Le chapitre des U21 est dorénavant clos, mais je vais continuer à suivre la situation de près. Courtois va revenir en équipe nationale, ce qui rendra les places plus chères. Je sais que je ne suis pas encore au niveau des autres gardiens, car Sels preste très bien et Casteels a montré son niveau lors des dernières trêves internationales. Mais devenir le gardien titulaire de la Belgique, ce serait la plus belle des choses pour moi", a conclu Senne Lammens.