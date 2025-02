Trois entraîneurs de Jupiler Pro League doivent comparaître devant le parquet fédéral après avoir critiqué les arbitres

Le week-end dernier, les décisions des arbitres ont une fois de plus suscité beaucoup d'agitation. Cela a entraîné des critiques de la part des entraîneurs du championnat. Trois d'entre eux devront comparaître devant le parquet fédéral.

Il s'agit de Dirk Kuyt (Beerschot), Besnik Hasi (KV Malines) et Chris Coleman (OH Louvain). La fédération se montre plus stricte envers les critiques depuis cette saison.

"Est-ce de l'incompétence ou sommes-nous délibérément sabotés ? Cela tend de plus en plus vers la seconde option", a déclaré Dirk Kuyt après la défaite de son équipe contre La Gantoise.

Il n'était pas satisfait du penalty tardif et de la carte rouge infligée à Colassin. Après le match, il a exprimé ses critiques à l'encontre de l'arbitre, concluant par cette remarque.

Hasi a quant à lui déclaré que les arbitres "baisent" son équipe. Coleman a, pour sa part, laissé entendre que le Club de Bruges était favorisé par les arbitres.