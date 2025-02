La Gantoise a-t-elle définitivement scellé le top 6 en battant le Beerschot ? Dante Vanzeir et Danijel Milicevic évoquent le duel à distance avec le Standard

La bataille pour les Play-Offs 1 n'est pas encore terminée. Le week-end dernier, Gand a fait la belle opération en battant le Beerschot, tandis que Charleroi et le Standard ont trébuché. Que pouvons-nous encore attendre des quatre dernières journées de phase classique ?

Grâce à deux penalties, La Gantoise s'est imposée sur le fil face au Beerschot, ce week-end. Un succès qui permet aux Buffalos de compter cinq points d'avance sur la septième place du Standard et de grandement se rapprocher des Play-Offs 1.

"Nous avons toujours cru en la qualification pour le top 6 et nous y croyons toujours", déclarait Danijel Milicevic à ce sujet, en conférence de presse. "Nous avons désormais cinq points d'avance sur le Standard, cette victoire peut être très importante pour nous dans la course aux Play-Offs 1."

Gand a fait un grand pas, mais ne veut pas se voir trop beau trop vite

"Mais la semaine prochaine, un déplacement difficile à Genk nous attend", tempère l'entraîneur de Gand, voulant garder les pieds sur terre. Dans ses propos, il a été rejoint par un Dante Vanzeir qui a transformé les deux penalties des Gantois.

"C'est bien ce que nous faisons, mais nous devons encore récolter autant de points que possible lors des prochains matchs et battre ensuite Courtrai. Alors, je pense que nous y serons."

Le calendrier est chargé pour tout le monde

Gand affrontera Genk, recevra le Club Bruges, se rendra à l'Antwerp, puis accueillera Courtrai. Pour le Standard, les rencontres à venir sont face au Club de Bruges (extérieur), Anderlecht (à domicile), Union Saint-Gilloise (à l'extérieur) et l'Antwerp (à domicile).

De son côté, Charleroi jouera à Westerlo, recevra Genk, Malines, et se rendra au Club de Bruges. Le calendrier le plus jouable semble être celui de Malines, avec Saint-Trond (à domicile), le Beerschot (à l'extérieur), Charleroi (à l'extérieur) et Dender (à domicile), mais le KaVé est à neuf points de Gand et cherche désormais à éviter les play-downs. Louvain a un point d'avance sur Malines et doit encore aller à l'Antwerp, recevoir Westerlo, aller à Courtrai, puis accueillir STVV.