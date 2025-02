Le RSCA va-t-il perdre un enfant du club ? "Mes agents s'occupent de ces choses-là"

Alors que les matchs s'enchaînent, la direction du Sporting doit également travailler à moyen et long terme. Le contrat de Théo Leoni, notamment, est un sujet pressant.

Théo Leoni arrivera en fin de contrat en juin 2026. Pas encore d'urgence : s'il part l'été prochain, le milieu de terrain du RSC Anderlecht pourra toujours être vendu - il est évalué à 5 millions d'euros par Transfermarkt. Mais au vu de son temps de jeu à géométrie variable, rien n'indique que Leoni souhaite prolonger.

La direction a récemment affirmé qu'un nouveau contrat avait été présenté à Leoni, et que la balle était dans le camp du joueur. Interrogé sur le sujet, le "ket" a relativisé. "Comme je le dis à chaque fois, ce sont mes agents qui s'occupent de tout ça".

Leoni fait donc mine de ne pas s'en soucier. "Ils sont agents, c'est leur travail. Je sais qu'ils font le maximum pour leurs joueurs, c'est pour ça qu'ils sont agents de joueurs et pas agents de clubs", plaisante-t-il. Les négociations se font donc pour l'instant en coulisses.

Mais pas question pour Théo Leoni de remettre en question son attachement au RSCA. "Je donne toujours 100% de moi-même à Anderlecht. C'est le club de mes rêves, je suis ici depuis 13 ans et j'ai dû attendre longtemps avant de faire mes débuts", rappelle-t-il.

"Je ressens toujours ce petit quelque chose dans le ventre quand je monte sur la pelouse du Lotto Park. Ce qui me lie à Anderlecht, on ne me l'enlèvera jamais", affirme Leoni. "Je m'estime béni, même si j'ai travaillé dur pour ça".