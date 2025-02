Trois buts en Turquie, mais... "Pourquoi pas être sélectionné chez les Diables ?"

Landry Dimata semblait être le successeur naturel de Romelu Lukaku il y a quelques saisons. Sa carrière en a pris un coup depuis. Pourtant, l'attaquant refuse de jeter l'éponge.

Landry Dimata a explosé en 2017 avec le KV Ostende. L'attaquant avait ainsi décroché son transfert de rêve au VfL Wolfsburg. Passant ensuite par le RSC Anderlecht, l'Espanyol Barcelone, le NEC Nimègue et une longue période d'indisponibilité, il a atterri à Samsunspor.

"La saison dernière a été difficile pour moi", déclare Dimata avec honnêteté dans Het Nieuwsblad. "Cette saison, je me sens très bien et important pour l'équipe. Je joue principalement en tant qu'attaquant et sur le côté gauche. C'est ainsi que j'ai été formé."

Dimata espère franchir une nouvelle étape dans sa carrière cet été. Même les Diables Rouges ne sont pas hors de portée à ses yeux. "Le football est le sport le plus imprévisible qui soit. Imaginez que je termine cette saison avec une dizaine de buts. Pourquoi ne pourrais-je pas être sélectionné?"

Imaginez que je termine cette saison avec une dizaine de buts. Pourquoi ne pourrais-je pas être sélectionné?

"Mon genou ne me gêne plus non plus", pointe l'attaquant de 27 ans en référence à la grave blessure qui l'a éloigné des terrains pendant quinze longs mois. "Où je veux aller après cette saison (Dimata est en fin de contrat, nda), ? Je rêve toujours de la Premier League".