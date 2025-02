Incroyable scène : match interrompu à Anderlecht, bagarre entre supporters Mauves et Turcs en tribunes !

Pendant le match entre Anderlecht et Fenerbahçe, des bagarres ont éclaté en tribunes après seulement cinq minutes de jeu. Les visiteurs venaient de prendre l'avantage, et quelques supporters turcs ont provoqué les supporters locaux en tribunes neutres.

On savait que le risque était grand, ce jeudi, que des supporters turcs prennent place en tribune locale suite à la forte demande pour le duel entre Anderlecht et Fenerbahçe. Sans surprise, donc, après le rapide but de Yousef En Nesyri, des supporters turcs ont célébré le but de leur équipe en tribunes latérales.

Des bagarres ont alors éclaté, visiblement violentes. Très rapidement, le noyau dur des ultras du RSC Anderlecht s'est précipité depuis l'autre bout du stade pour aller prêter main forte aux supporters Mauve & Blanc pris à partie.

Le match Anderlecht Fenerbahçe arrêté suite à des échauffourées dans les tribunes belges...#ANDFEN pic.twitter.com/Su3ZF4yJTe — Eşref ✖ (@yeftale) February 20, 2025

L'arbitre, qui a rapidement vu ce qui se passait, a interrompu le match. Des joueurs du Fenerbahçe et d'Anderlecht ont tenté d'aller apaiser la situation, mais ont vite constaté que c'était en vain. Mr Schärer a alors renvoyé tout le monde au vestiaire.

La sécurité du stade est intervenue et les fauteurs de trouble, notamment supporters du Fenerbahçe, ont été évacués manu militari. Du côté de la tribune visiteurs, quelques ultras stambouliotes ont également tenté de créer du grabuge, mais la situation s'est ensuite calmée.

On espère désormais que le match pourra aller à son terme sans autre interruption, mais une chose est sûre : après la rencontre, la tension sera à son comble aux abords du Lotto Park...