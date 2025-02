Sensationnel en Ligue des Champions, Noa Lang revient sur son transfert avorté de l'hiver : "Les dernières semaines n'ont pas été faciles pour moi, je voulais y aller"

Double passeur décisif contre la Juventus après un transfert à Naples avorté, Noa Lang ne vit pas des semaines faciles au PSV, mais relève la tête et espère que ses performances lui permettront d'arrêter d'être hué par ses propres fans.

Avec la qualification du Club de Bruges, le PSV a réalisé l'une des sensations de ces barrages de Ligue des Champions en éliminant la Juventus, ce mercredi soir, après prolongations. Noa Lang, auteur de deux passes décisives avant de céder sa place à la 115e minute, a été l'un des grands artisans du succès des Néerlandais.

"Je suis épuisé, je peux à peine marcher. J'avais des crampes partout. Le banc m'a rappelé en deuxième mi-temps, mais j'éspérais encore une contre-attaque pour marquer. Mais finalement, c'est mieux comme ça", a-t-il déclaré au micro de Ziggo Sport, après la rencontre.

Noa Lang a tout fait pour rejoindre le Napoli

Ce n'était pourtant pas gagné d'avance. Cité à Naples pendant l'hiver, l'ancien joueur du Club de Bruges voulait rejoindre le sud de l'Italie et a tout fait pour, ce qui n'a pas plu aux supporters du PSV. Revenir dans leurs coeurs n'est donc pas chose aisée.

"Tout le monde sait ce qui s'est passé ces dernières semaines. Mais tant que je jouerai pour ce club, je donnerai tout pour lui. Ces fures des semaines compliquées pour moi, avec un transfert que je voulais vraiment."

"Je voulais vraiment aller à Naples et j'avais le sentiment qu'on m'enlevait ce transfert. Je suis un peu plus émotif que les autres, alors quand tu es fatigué, que tu vas donner un corner et que tu te fais huer... Oui, je réagis parfois de manière impulsive. C'est mon caractère et j'essaie de gérer ça, mais ce n'est pas toujours facile", a conclu Noa Lang.