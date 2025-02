Véritable miraculé du football, l'ancien du Standard Daouda Peeters a trouvé un nouveau point de chute et quitte donc la Juventus

Daouda Peeters est un véritable miraculé du football. Atteint par le syndrome du Guillain-Barré, une maladie nerveuse causée par une bactérie, le jeune milieu de terrain belge est resté éloigné des terrains pendant près de deux ans.

Une maladie qui s'est intensifiée lors de son passage au Standard, lors de la saison 2021-2022, lorsqu'il essayait d'atteindre le onze de base. Daouda Peeters n'avait finalement joué que cinq matchs, bien anecdotiques dans sa situation, à l'époque.

La saison passée, l'ancien Diablotin est enfin redevenu un joueur de football du côté de Südtirol, en Serie B italienne, où il avait été prêté. Il a pu prendre part à quelques rencontres officielles, avant de revenir à la Juventus, à 25 ans.

Joueur de rotation avec l'équipe Next Gen, Daouda Peeters, encore sous contrat jusqu'en juin 2026, a été autorisé à quitter la Juventus en fin de mercato. Il n'avait, cependant, pas trouvé de club européen.

Mais le milieu de terrain, qui a fêté ses 26 ans fin janvier, a bien trouvé un nouveau port d'attache. Il rejoint les Lights de Las Vegas, en deuxième division américaine. Il a signé gratuitement jusqu'en décembre 2026, alors que la Juventus bénéficiera de 30% sur la revente du joueur.

Welcome to the Lights, Daouda!



Former Belgium youth international and Juventus midfielder Daouda Peeters joins Las Vegas Lights FC. pic.twitter.com/PdEo7fs8Rk