Avec le Standard, Andi Zeqiri aimerait jouer un sale coup au Club de Bruges pour aider son employeur : "Ce club mérite d'être heureux"

Prêté par le Racing Genk, Andi Zeqiri est le meilleur buteur du Standard avec huit réalisations. L'attaquant suisse pourrait bien aider son club employeur, ce dimanche, en jouant un sale coup au Club de Bruges.

Andi Zeqiri est un pion terriblement important pour le Standard d'Ivan Leko. Meilleur buteur avec huit réalisations, l'attaquant prêté par le Racing Genk est probablement le buteur qui manquait depuis plusieurs saisons aux Rouches. Si le Matricule 16 dispose bien d'une option d'achat, sa situation financière ne permet pas d'affirmer avec assurance qu'il pourra la lever. Le Suisse, de son côté, se concentre de rester concentré sur le terrain.

Je veux prendre du plaisir et rendre les supporters heureux, car ce club le mérite"

"Dans le football, tout peut se passer. C'est compliqué pour moi de dire maintenant comme je me vois l'année prochaine. Je vis le moment présent, je veux prendre un maximum de plaisir et rendre les supporters heureux, car ce club le mérite. Dès mon premier jour au club, je me suis dit que c'était important de vivre l'instant présent. On verra ce qui se passe, mais je ne veux pas trop mettre ça dans ma tête."

"L'important, ce sont les matchs qui arrivent. Je veux faire le maximum pour mettre le feu au stade, c'est ça que j'ai dans ma tête et pas si je serai encore là demain. Tout peut se passer dans le football, je veux simplement me concentrer sur le fait de jouer au football."

Andi Zeqiri pourrait aider le Racing Genk dans la course au titre

Mais lors du déplacement du Standard au Club de Bruges, ce dimanche, il pourrait bien donner un coup de main aux Limbourgeois dans la course au titre, en accrochant les Blauw & Zwart. Genk a déjà neuf points d'avance sur le Club, mais la division des points fera évidemment toute la différence.

"Bien sûr que j'ai envie d'aider Genk. Je suis aujourd'hui au Standard, mais quand je vois le parcours de Genk, c'est entièrement mérité. Ils réalisent un superbe championnat et je leur souhaite le meilleur. Si je peux les aider en battant Bruges, ça me ferait plaisir, mais je défends mes couleurs avant tout et je me concentre sur ce que fait mon club actuel."