Felice Mazzu et ses hommes jouent un mauvais tour à Malines

Malines s'est installé dans le milieu de tableau grâce à sa victoire contre l'Union, mais STVV a un besoin urgent de points et espère ne pas repartir les mains vides de son déplacement au KaVé.

La victoire contre l'Union a fait du bien à Malines. Et malgré Didier Lamkel Zé et Loïc Lapoussin au coup d'envoi côté visiteur, le KaVé a pris l'avantage avec l'aide du malheureux Wolke Janssens (26e), qui envoyait le ballon dans ses propres filets. Il s'agissait du seul but d'une première période pauvre en spectacle et en occasions.

Les choses s'animaient un peu plus après le repos, les hommes de Felice Mazzu entreprenaient un peu plus, à l'image de la tentative à distance de Lamkel Zé ou encore d'un Brahimi volontaire. Après coup, le rythme baisait à nouveau.

STVV restait discipliné et les efforts trudonnaires payaient finalement dans les arrêts de jeu. Libre, Andres Ferrari bien trouvé par Ogawa égalisait. Peu après, Lapoussin passait proche d'offrir la victoire au STVV. L'ancien de l'Union voyait De Wolf loin de son but et tentait une frappe qui caressait le poteau malinwa.

Les Canaris repartent malgré tout avec un point, précieux pour leur course au maintien.