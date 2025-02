Philippe Clement sera-t-il à la hauteur du défi qui l'attend ? "Il a gagné beaucoup de trophées dans un style bien à lui"

Le tirage au sort de l'Europa League offre une opposition épicée entre les Rangers et les hommes de José Mourinho. L'équipe qualifiée rencontrera l'AS Roma ou l'Athletic Bilbao.

Philippe Clement et les Rangers connaissent désormais leur adversaire européen et feront face au tombeur du Sporting d'Anderlecht, Fenerbahçe : "Je pense que tout le monde est impatient de jouer ce match. C'est une très bonne équipe, je connais plusieurs joueurs. Il s'agira de deux matches passionnants", a commenté le Belge en conférence de presse, à la veille de la rencontre de championnat contre St. Mirren.

"Ce sera aussi l'occasion de jouer dans un stade bouillant avec des supporters passionnés comme nous. J'ai toujours dit que ce n'était pas une question personnelle, que c'était le club et les joueurs qui comptaient. Je ne me préoccupe donc pas de savoir contre quels managers j'ai été confronté à un moment donné de ma carrière", poursuit Clement.

L'ancien coach de Bruges, Genk et Monaco s'apprête à croiser le fer avec José Mourinho : "C'est quelqu'un qui a gagné beaucoup de trophées. Il y a des managers qui ont des styles très spécifiques comme lui, et il a gagné beaucoup de trophées dans un style bien à lui."

"Ma préférence de style se porte sur d'autres entraîneurs mais le respect est là et il s'agira de gagner. C'est ce qu'il a réalisé qui compte, et il l'a fait dans plusieurs équipes, et il a remporté plusieurs des plus grands trophées que l'on puisse gagner dans le football mondial. Il est normal de respecter quelqu'un qui a réalisé cela", ponctue le coach des Rangers.

D'ici là, Philippe Clement, très critiqué, devra garder le cap en championnat avec son équipe qui pointe à... 13 points derrière le leader, le Celtic. La SPL semble déjà hors de portée, un titre continental pourrait donc être sa dernière chance de poser son empreinte dans l'histoire du club.