L'Antwerp laisse filer de précieux points en toute fin de match et peut voir Anderlecht ou l'Union prendre le large !

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

L'Antwerp espérait bien prendre les trois points contre OHL... jusqu'à la toute fin du temps additionnel et un but louvaniste. Le Great Old laisse filer des points précieux !

L'Antwerp a décidément bien du mal à enchaîner ! Une semaine après la courte victoire face au KV Courtrai, les hommes de Jonas De Roeck ont cette fois été piégés à domicile face à OHL (2-2). Ils ont encaissé le but égalisateur au fin fond des arrêts de jeu, des oeuvres d'Ezechiel Banzuzi. Tout se sera passé en seconde période. Denis Odoi, de retour dans le onze de base pour la première fois depuis sa fâcheuse expulsion en Coupe contre Anderlecht, fêtait ça par un but à la 47e pour ouvrir le score. Ewoud Pletinckx lui répondait à la 56e, mais OHL ne fêtait pas longtemps le 1-1 : à la 58e, Vincent Janssen faisait déjà 2-1, inscrivant son 10e but de la saison en championnat de Belgique. Un but qui, on le pensait, aurait dû suffire au Great Old pour prendre les trois points. Mais Banzuzi, donc, a surgi avec opportunisme à la 90e+6 en profitant d'un cafouillage dans le rectangle et d'un ballon ayant heurté le poteau de Lammens. Un 2-2 qui empêche l'Antwerp d'enchaîner, ce qu'il n'est... jamais parvenu à faire cette saison. L'Union ou Anderlecht aura donc l'opportunité de laisser le Matricule 1 à 7 ou 8 points au classement en cas de victoire dans le derby de Bruxelles ce dimanche. Classement T P G P P B = Forme 1. KRC Genk 26 60 19 3 4 51-31 20 G G G G G 2. FC Bruges 26 52 15 7 4 56-30 26 G P P G P 3. Union SG 26 46 12 10 4 39-22 17 G G G G P 4. Anderlecht 26 45 13 6 7 45-23 22 G G P G G 5. Antwerp 27 44 12 8 7 46-31 15 P G P G P 6. La Gantoise 26 40 10 10 6 38-30 8 P P G P G 7. Charleroi 27 36 10 6 11 33-30 3 P G P P G 8. Standard 26 35 9 8 9 20-29 -9 G G P P P 9. OH Louvain 27 33 7 12 8 25-29 -4 P G P G P 10. KV Malines 27 32 8 8 11 42-38 4 P P P G P 11. FCV Dender EH 27 32 8 8 11 31-44 -13 P P G P P 12. Westerlo 27 30 8 6 13 46-48 -2 P G G P P 13. Cercle de Bruges 26 30 7 9 10 27-37 -10 G P P P P 14. STVV 27 25 5 10 12 33-51 -18 P P P P P 15. KV Courtrai 26 19 5 4 17 21-49 -28 P P P P P 16. Beerschot 27 15 2 9 16 24-55 -31 P P P P P