Le père de Chemsdine Talbi explique pourquoi son fils va très probablement choisir le Maroc

De plus en plus, tout porte à croire que Chemsdine Talbi ne deviendra pas Diable Rouge. Et selon son père, ce n'est pas sans raison.

Chemsdine Talbi s’est imposé comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs du Club de Bruges ces derniers mois, avec en point d’orgue son doublé mardi contre l’Atalanta. Son ascension ne passe pas inaperçue, que ce soit en Belgique ou à l’étranger. L’équipe nationale garde d’ailleurs un œil attentif sur lui, d’autant qu’il pourrait non seulement devenir Diable Rouge, mais aussi opter pour le Maroc. D’après Africafoot, son choix serait déjà fait : il représenterait le Maroc. Une information que son père, Abdallah, ne confirme toutefois pas encore. Il révèle cependant pourquoi Talbi n’a plus porté le maillot des équipes de jeunes belges depuis les U19, un élément qui pèserait aussi dans sa décision. "Chems refuse d’y retourner. Des choses se sont passées qui ont provoqué une rupture. Pendant sa rééducation après sa rupture des ligaments croisés, la fédération belge ne l’a jamais appelé une seule fois", rapporte le Nieuwsblad. "Simplement prendre des nouvelles, c’est un minimum, non ? Vraiment triste, je trouve. Chems veut se sentir respecté. Le fait que personne de la fédération belge ne se soit soucié de lui durant sa blessure a brisé quelque chose en lui." Du côté du Maroc, l’attention a été toute autre : "Les sélectionneurs des U20 et U23 marocains, ainsi que le vice-président de la fédération, n’ont cessé de l’appeler. Même pendant sa rééducation, ils continuaient à le convaincre de venir à Rabat."





