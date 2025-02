Un ancien adjoint du Standard aurait pu débarquer comme T1 dans un club qualifié pour les 8e de finale de Champions League

Étonnante rumeur en provenance du Mexique. Efrain Juarez aurait été sur la liste de Feyenoord pour remplacer Brian Priske, récemment licencié !

Efrain Juarez a lancé sa carrière d'entraîneur principal l'été dernier, prenant la tête de l'Atlético Nacional, à Medellin (D1 colombienne). Là-bas, il a convaincu de ses qualités, mais a également été entouré de polémiques et suspendu pour... trois ans après avoir "provoqué le public adverse" lors d'un match de Coupe.

Une sanction, et des désaccords en interne, qui aura poussé Juarez à quitter son poste en janvier dernier. Il est donc libre, et aurait bien pu revenir en Europe, à en croire la presse mexicaine. L'ancien adjoint du Standard et du Club de Bruges aurait en effet été sur la liste de Feyenoord.

Le directeur technique de Feyenoord, Dennis te Kloese, a travaillé au Mexique de 2003 à 2018, en tant que directeur sportif des Chivas ou même comme directeur général de la fédération mexicaine. Cela explique l'intérêt pour la piste Juarez, assez étonnante.

Feyenoord a finalement opté pour une légende néerlandaise, à savoir Robin Van Persie, pour remplacer Brian Priske licencié plus tôt ce mois de février. Efrain Juarez reste donc libre, et on ignore s'il reviendra en Europe ou, par exemple, ira travailler au Mexique.

En Belgique, l'ex-international mexicain était l'adjoint iconique de Ronny Deila lors de ses passages au Standard et à Bruges. Son caractère explosif lui avait valu d'être très apprécié du public des deux clubs.