🎥 Sept minutes pour valider un but ? Passer proche d'arracher la victoire sans avoir tiré jusqu'à la 89e ? Tout était possible à Courtrai - Cercle de Bruges

Courtrai et le Cercle de Bruges ont partagé (1-1). Les Kerels étaient à quelques minutes de renouer avec la victoire.

Après le départ d'Yves Vanderhaeghe au bout de huit matchs seulement, Bernd Storck était pour la première fois de retour sur le banc courtraisien, pour une deuxième mission sauvetage plus périlleuse encore que la première.

Cela commencait par une rencontre contre le Cercle de Bruges qui pourrait être amenée à se reproduire en Playdowns. L'effet Storck a mis un quart d'heure à se faire sentir, le temps qu'il a fallu à Jean-Kevin Duverne d'ouvrir le score sur coup franc.

Mais le but n'a été validé que...sept minutes plus tard. Appelé par le VAR après un long moment, Lothar D'Hondt a lui aussi mis un certain temps avant d'affirmer que la poussée de Nacho Ferri sur Thibo Somers n'entrait pas en ligne de compte pour changer le cours de l'action.

đŸ˜¶‍đŸŒ«ïž | La faute sur Thibo Somers est commise avant le coup-franc donc le but de Jean-Kévin Duverne est validé. ✠👀 #KVKCER pic.twitter.com/g6bVKQNZOZ — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) February 23, 2025

Courtrai rejoint en toute fin de match

Derrière au marquoir, le Cercle a éprouvé toutes les peines du monde à se montrer dangereux. Courant au score pendant 70 minutes, les Brugeois n'ont armé leur premier tir de la rencontre qu'à la 89e...et il a fini au fond, grâce à Paris Brunner sur corner.

Et encore, les Groen en Zwart auraient même pu faire complètement basculer la rencontre dans le temps additionnel, la frappe de Lucas Perrin a heurté le poteau ! 1-1, score final, le Cercle de Bruges sort assez miraculeusement de la zone rouge (un point devant Westerlo) et laisse son adversaire du soir onze points derrière.