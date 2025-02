Killian Sardella prend la parole après les sifflets à son encontre et sa réaction lors du derby de Bruxelles

Killian Sardella n'a pas fait un geste très apprécié, ce dimanche, en demandant au public du Lotto Park de se taire après les quelques sifflets profanés à son égard suite à une passe en retrait. L'Anderlechtois s'est excusé, ce lundi.

Le Sporting d'Anderlecht a vécu une nouvelle rencontre frustrante, dimanche. Les Mauves ont perdu le derby de Bruxelles face à l'Union Saint-Gilloise au Lotto Park, 0-2.

En dehors de la pelouse, l'ambiance générale n'était pas non plus géniale. Le BCS a eu une réunion avec la direction à 15h30 afin de voir son interdiction de stade levée, tandis que le public a sifflé Killian Sardella en seconde période.

Auteur de passes en retrait trop fréquentes, le latéral droit des Mauves en avait réalisé une nouvelle, ce qui lui avait valu quelques sifflets de la part du Lotto Park. En réaction, Sardella s'est retourné, et a demandé au public de se taire.

Quelques heures plus tard, le joueur de 22 ans a présenté ses excuses, dans sa "story" Instagram. "Parfois, l'intensité du moment peut prendre le dessus, et c'est ce qui s'est passé dimanche. Je comprends que les émotions des deux côtés peuvent parfois être intenses et qu'il peut y avoir de la frustration", a-t-il déclaré.

"Mon geste n'était pas approprié, j'en suis conscient. Ce club vit en nous tous, joueurs et supporters, et c'est seulement ensemble que nous pouvons avancer. Avec passion et détermination, nous pouvons accomplir de grandes choses", a-t-il écrit.