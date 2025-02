Les sifflets à Sardella, l'affaire du BCS : Marc Coucke s'adresse aux supporters d'Anderlecht dans une période tendue entre la direction et ses fans

A Anderlecht, la relation entre la direction et les supporters est de plus en plus tendue. Dans cette période difficile, Marc Coucke s'est exprimé afin de demander à tout le Lotto Park d'unir ses forces.

Une image frappante lors du derby bruxellois : Killian Sardella a une fois de plus joué le ballon vers arrière et a reçu des sifflets du public. Le joueur d'Anderlecht s'est ensuite retourné et a demandé aux supporters de se taire... ce qu'ils n'ont pas fait puisqu'ils l'ont alors sifflé à chaque touche de balle. Il y a également eu ces problèmes entre le club et les fans, concernant d'abord le déplacement à la Real Sociedad, puis la réception du Fenerbahçe en Europa League, qui avait été interrompue. Globalement, les fans anderlechtois sont très mécontents de la gestion de ces incidents par la direction, mais aussi du manque de communication à leur égard qui dure depuis plusieurs saisons. Dans cette période trouble, Marc Coucke s'est exprimé, sur son compte X, pour demander au Lotto Park de s'unir. "Vive les fans, ils sont la raison d'être du club. Tout à fait d'accord. Mais il y a des limites à ne jamais dépasser, qui pourraient causer beaucoup de tort à tous (y compris vous : matchs à l'extérieur sans supporters visiteurs, matchs à huis clos, amendes qui pèsent sur la politique du club, etc.). Si nous voulons ramener le RSCA au sommet, cela ne peut se faire qu'ensemble, dans le respect mutuel." Quand un supporter a mentionné le grand nombre de supporters turcs dans les tribunes "domicile", Coucke a également réagi. "Excuses pour cela, c'est en effet inacceptable (difficile à résoudre contre les équipes turques, mais nous devons continuer à viser cela)." La direction anderlechtoise, après avoir autorisé le BCS à assister au derby bruxellois, tente de rétablir la relation. Vive les fans, ils sont la raison d'être du club. Tout à fait d'accord.

