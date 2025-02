"Ca me rend fou" : Olivier Deschacht révèle ce qui l'a particulièrement irrité contre l'Union

Anderlecht a subi la loi de l'Union Saint-Gilloise ce weekend. Olivier Deschacht n'a pas été tendre envers son club de toujours.

Anderlecht est apparu amorphe contre l'Union Saint-Gilloise il y a deux jours. Les Saint-Gillois n'ont pas eu à surjouer pour sécuriser la victoire, le manque de réaction du Sporting en deuxième mi-temps a particulièrement inquiété le Lotto Park.

Olivier Deschacht a évidemment regardé le match et n'en est pas ressorti particulièrement heureux : "J'ai vu des choses qui m'ont rendu fou", a commencé l'ancien défenseur mauve dans Het Nieuwsblad.

"Sur ce premier but encaissé, je vois Sardella revenir en marchant au lieu de sprinter en arrière. Ça me rend déjà fou. Si tu trottes contre l'Union, c'est fini", peste Deschacht.

Un manque d'implication ?

"Et sur ce deuxième but : cette passe ratée de l'extérieur du pied... À l'époque, Enzo Scifo et Pär Zetterberg étaient autorisés à le faire, mais maintenant ? Si tu as du mal, joue simple", a-t-il poursuivi, excédé par la nonchalance de certains.

Lui aussi interrogé, Steven Defour attribue le niveau insuffisant d'Anderlecht au grand nombre de joueurs blessés. "Sans Dolberg, Stroeykens, Edozie et aussi Verschaeren – qui était en forme ces derniers temps –, Anderlecht ne trouve pas de solutions. Il y a simplement trop de joueurs à l'infirmerie".