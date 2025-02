"Il est trop facile de s'en prendre à Hubert maintenant" : Steven Defour fait le point sur la situation d'Anderlecht

Anderlecht traverse une période compliquée depuis le début de l'année 2025. À tel point que l'avenir de David Hubert sur le banc a déjà été remis en question à plusieurs reprises. Steven Defour réagit aux critiques visant le coach.

David Hubert essuie de plus en plus de critiques ces dernières semaines. Et il faut dire que les performances d'Anderlecht en 2025 ne plaident pas vraiment en sa faveur.

L'entraîneur des Mauves est pointé du doigt pour sa gestion tactique jugée moyenne et ses changements tardifs, souvent poste pour poste. Pourtant, Steven Defour ne partage pas cet avis.

"Il est trop facile de s'en prendre à Hubert maintenant. Il y a quatre mois, Anderlecht était sur le point de conclure un accord avec Ryan Mason de Tottenham, et tout le Lotto Park a protesté", rappelle l'ancien joueur au micro du Nieuwsblad.

"Hubert était le candidat voulu. Le jeter sous le bus aujourd’hui ? Il cherche des solutions alors que plusieurs joueurs sont absents", ajoute l'homme de 36 ans.

Reste à voir ce qu'Anderlecht peut encore espérer cette saison : "Le Racing Genk et le Club de Bruges sont un cran au-dessus, et même l'Union, au vu de son niveau actuel, joue dans une autre catégorie."

"Terminer troisième serait déjà une belle réussite pour Anderlecht. Mais pour ça, il faut récupérer les blessés à temps. Et ça, je ne sais pas si ce sera possible," conclut Defour.