🎥 Will Still n'en croyait pas ses yeux : l'exclusion surréaliste du weekend est à chercher du côté de Lens

Will Still appara√ģt souvent assez nerveux au bord du terrain lorsque son √©quipe joue. Ses joueurs sont eux aussi parfois un peu sur les nerfs.

Cette saison, Lens a déjà terminé sept rencontres de Ligue 1 avec un joueur exclu, les Sang et Or sont en tête de ce triste classement cette saison. Comme à Strasbourg le weekend précédent, le Racing a fini à dix contre le FC Nantes.

Mené 2-1 à vingt minutes du terme, Lens a tout tenté pour revenir au score. Après qu'une faute ait été sifflée contre lui à l'issue d'un duel face à l'ancien Brugeois Jean-Charles Castelletto, l'attaquant M'bala Nzola a eu beaucoup de mal à contenir sa frustration.

Il a d'abord semblé digérer le coup de sifflet en maugréant, mais a finalement lancé le ballon en direction de l'arbitre. Si l'intégrité physique de ce dernier n'était pas mise en danger, le geste de mauvaise humeur était suffisant pour exclure le joueur.

ūü§¶‍‚ôāÔłŹ | Imaginez recevoir un carton rouge pour avoir lancé le ballon à l'arbitre. ūü§ĺūüü• pic.twitter.com/nfgDUL9kwo — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) February 26, 2025

Lens sous tension

Le long de la ligne de touche, Will Still est apparu particulièrement agacé. On peut le comprendre : Lens s'est finalement incliné 3-1, la troisième défaite de rang de l'équipe, qui recule à la huitième place du classement.

Aujourd'hui, la Fédération Française de Football a confirmé que l'exclusion du joueur était logique : "Les images montrent que, alors que le jeu est arrêté, le joueur lensois lance volontairement le ballon vers l’arbitre, apparemment en signe de mécontentement. Celui-ci rebondit à proximité immédiate de l’arbitre, toutefois sans le toucher. Conformément aux lois du jeu, ce geste doit être considéré comme un acte de brutalité et sanctionné d’un carton rouge. La bonne décision a donc été prise par l’arbitre".