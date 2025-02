Genk privé de plusieurs joueurs contre Charleroi ? Le Racing devrait débarquer au Mambourg...avec des flancs 100% carolos

Vendredi, Genk se rend à Charleroi en ouverture de la 28e journée de championnat. Plusieurs joueurs sont incertains.

Deux semaines après avoir rendu visite au Standard, Genk va poursuivre son voyage en terres wallonnes avec ce déplacement à Charleroi. Mais Thorsten Fink ne sait pas encore s'il pourra compter sur un noyau au complet.

Le premier point d'interrogation concerne Nikolas Sattleberger. Le milieu de terrain autrichien était absent contre La Gantoise, il est encore convalescent. Selon Het Belang van Limburg, la rencontre d'après-demain pourrait bien arriver trop tôt pour lui.

Thorsten Fink a des solutions dans son noyau

Hyeon-Gyu Oh est lui aussi incertain. Traditionnel substitut de Tolu Arokodare, l'attaquant sud-coréen a souffert des ischio-jambiers lors de sa montée dans le dernier quart d'heure contre les Buffalos.

La présence d'OH pourrait être un petit clin d'oeil à l'histoire : l'été dernier, plus qu'Andi Zeqiri, c'était bien lui la priorité des Zèbres en attaque. "On avait un accord avec lui en début de mercato, on discutait d'un prêt avec option d'achat avec le Celtic. Mais ils voulaient un transfert définitif, on n'avait malheureusement pas les moyens de pouvoir le faire", avait expliqué Mehdi Bayat à RTL à l'époque.

Ce qui est en revanche certain, c'est la suspension de Zakaria El Ouahdi, qui a reçu la carte jaune de trop contre La Gantoise. Il devrait être suppléé par Ken Nkuba sur la droite. Avec Joris Kayembe, les flancs limbourgeois devraient donc rappeler quelques souvenirs au Mambourg.