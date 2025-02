Le premier pari de l'été ? Le Standard à la lutte avec Chelsea pour un jeune talent allemand

Même si les prochains mois sont encore indécis, le Standard a déjà commencé sa prospection pour l'été prochain. La direction a noté le nom de Kofi Amoako.

Au-delà des joueurs d'expériences attirés en prêt ou gratuitement, le Standard ne s'interdit pas de miser sur quelques garçons d'avenir comme on a pu s'en apercevoir avec Ibrahim Karamoko (déniché à Versailles, en troisième division française) cet hiver.

Le Bild annonce désormais que les Rouches portent leur intérêt sur Kofi Amoako. Il s'agit d'un milieu de terrain de 19 ans, également capable d'évoluer en défense centrale...comme Karamoko.

Une belle bataille cet été ?

Amoako a été formé à Wolfsburg depuis ses 14 ans. Il a été intégré à l'équipe première l'hiver dernier, montant à deux reprises en Bundesliga. Six mois plus tard, le VFL l'a prêté à Osnabrück, en troisième division, pour accumuler plus de temps de jeu.

Pari réussi : le garçon s'est imposé comme un titulaire régulier cette saison. De quoi susciter des convoitises : sa situation contractuelle (il entrera cet été dans sa dernière année de contrat) en fait un profil surveillé.

Ce qui fait que le Standard est loin d'être le seul à avoir remarqué l'international U19 allemand. Chelsea est notamment aussi dans la course. Les Blues voudraient le prêter à Strasbourg avant de l'aider à franchir un palier.