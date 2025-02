Réforme du championnat : gros changement en vue pour les équipes U23 en Challenger Pro League, mais un grand club est encore à convaincre

La Pro League votera jeudi une nouvelle réforme de la compétition, avec 18 clubs en première division dès la saison prochaine et la disparition des playoffs. Cela signifierait qu'aucune équipe ne sera reléguée directement cette saison.

Si cette réforme obtient les 2/3 des votes à l'assemblée générale de ce jeudi, seul le dernier au classement - actuellement le Beerschot - devra jouer un barrage contre le troisième de la Challenger Pro League. Les deux premiers de D1B seraient directement promus dans l'élite.

Pour de nombreuses équipes de première division, ce format signifierait avec assurance une prolongation de leur séjour au plus haut niveau. Les clubs du bas de classement, tels que le KV Kortrijk, STVV et Westerlo, n'auraient plus à se soucier de la relégation. Le Beerschot, qui se trouve pour le moment dans une situation déplorable, recevrait une chance inattendue de se sauver via le barrage.

Quatre équipes U23 en D1B... quoi qu'il arrive ?

En Challenger Pro League, le règlement de promotion resterait inchangé, mais certaines équipes étaient au départ hésitantes. Elles ont reçu une plus grande part des droits télévisés en guise de compensation.

Une question importante était la présence des équipes U23 dans la Challenger Pro League. Le Jong Genk aurait normalement de grandes chances de descendre, mais une nouvelle proposition pourrait l'aider à se maintenir.

Il pourrait y avoir, de manière permanente et peu importe le classement final, quatre équipes U23 en Challenger Pro League, chaque saison. Cela signifierait qu'une équipe U23 dernière de D1B ne descendrait que si c'est une équipe U23 qui monte de l'échelon inférieur... et vice-versa, une équipe U23 ne pourrait monter que si une autre descend. La saison prochaine, cela devrait donc être le Club NXT, les RSCA Futures, le Jong Genk et le Jong AA Gent, qui se bat pour le titre en D1 VFV.

L'Union n'apprécie pas tellement la réforme

Tout le monde n'est pas satisfait de la réforme. Gand et l'Union étaient en faveur des playoffs, qui, selon eux, renforcent la compétition et offrent davantage de grands matches. L'Union, en particulier, critique la manière avec laquelle les clubs veulent implémenter leurs équipes U23 en D1B, selon Het Laatste Nieuws.

Malgré les divergences, la réforme a été accueillie avec enthousiasme par la plupart des clubs. Cependant, si un club devait encore recourir au TAS ou à la justice pour contester les changements en cours de saison, tout le plan pourrait être remis en question.