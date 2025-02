Un renfort du Standard fait parler au nord du pays : "Ce qu'il a apporté contre le Club de Bruges..."

Le Standard monte en puissance dans ce sprint final. L'arrivée de Lazare Amani n'y est pas étrangère.

Le Standard avait besoin de percussion dans son entrejeu pour apporter un peu plus de présence derrière Andi Zeqiri et Dennis Ayensa. Le prêt de Lazare Amani s'est bouclé dans cette optique. Malgré son manque de temps de jeu à l'Union Saint-Gilloise, l'Ivoirien a directement apporté ce que l'on attendait de lui.

Buteur au Cercle de Bruges dès sa deuxième montée au jeu, Lazare s'est à nouveau distingué au Jan Breydelstadion, cette fois contre le Club. Ses remontées de terrain balle au pied ont fait mal aux Blauw en Zwart. Pour avoir travaillé avec lui au Parc Duden, Karel Geraerts le connaît sur le bout des doigts. Il s'est montré dithyrambique sur le plateau d'Extratime : "Ce qu'il a montré contre Club, c'était enfin à nouveau le vrai Lazare".

Une fin de saison en force ?

"Ses qualités parlent d'elles-mêmes. Il est très habile techniquement avec le ballon et a une bonne vision d'ensemble. Mais le plus important, c'est qu'il a beaucoup de volume, et aussi cette accélération qu'il a, très peu de joueurs peuvent s'en vanter en D1A", poursuit-il. "Un Majeed Ashimeu à son meilleur niveau peut jouer dans le même registre", lui répond Franck Boeckx.

Karel Geraerts a échangé avec son ancien joueur au moment de sa signature à Sclessin : "Lorsqu'il est arrivé au Standard, je lui ai fait comprendre que c'était une belle opportunité. Je lui ai expliqué ce qui l'attendait avec le Standard et Ivan Leko. Je connais Lazare, il ose parfois voler la vedette à l'entraînement". Geraerts lui a donc conseillé de la jouer sobre.

L'ancien entraîneur de l'Union sait comment y faire avec le vainqueur de la CAN : "C'est un joueur qui m'a beaucoup apporté et qui a beaucoup de talent. Il faut pouvoir le toucher. C'est un joueur intuitif : il fait souvent ce qu'il ressent, mais en même temps, il est très discipliné. S'il sait quoi faire, il peut le faire. Et s'il est fatigué, vous pouvez le pousser en lui donnant ce petit plus, il peut tenir 90 minutes". Ivan Leko semble avoir lui aussi trouvé le moyen d'en tirer le meilleur.