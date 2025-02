La tuile : fin de saison pour un Diablotin, qui s'est déchiré les ligaments croisés

Hier, Eliot Matazo a subi une grave blessure lors du match de Hull, sur le terrain de Cardiff City. Le Bruxellois a dû quitter le terrain après vingt minutes et son équipe a finalement perdu le match 1-0.

Un sérieux contretemps pour celui qui pouvait enfin s'exprimer dans un rôle de titulaire : il avait même été élu Homme du Match la semaine dernière à l'occasion de la victoire 0-1 à Sunderland.

Cette après-midi, Hull a confirmé qu'il s'agissait bien d'une déchrirure des ligaments croisés. Un terrible verdict qui le tiendra écarté des terrains pendant toute la deuxième partie de saison.

Eliot Matazo will miss the rest of the season after suffering an anterior cruciate ligament injury.



With you all the way, El 🧡#hcafc